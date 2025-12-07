Kay Felder non sarà della partita di Brindisi, una delle più delicate di questo inizio di campionato anche perché diventa nella sostanza un match spartiacque dopo la gioiosa cavalcata della prima parte della stagione. Non scende in campo e non è nemmeno con la squadra che ieri ha raggiunto la città pugliese in treno. Ieri sera il club ha fatto il punto con una nota: "Felder resterà a Pesaro per continuare il piano di lavoro differenziato concordato dallo staff medico-sanitario. Tra i dieci a referto sul parquet pugliese ci sarà il giovane Riccardo Leonardi, classe 2009. Le condizioni di Felder progrediscono e l’obiettivo è di riaverlo in gruppo fin dall’inizio della prossima settimana per poi poterlo schierare domenica 14 dicembre nella gara casalinga contro Cento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Felder pronto per Cento". Ma il play resta un problema