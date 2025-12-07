Federico Brio l' addio all' angelo più bello | Straziante una vita senza te

Viterbotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un dolore che non trovare parole e pace quello che attraversa Faleria e Rignano Flaminio per la morte di Federico Brio, la cui vita si è spezzata a soli 15 anni. All’improvviso, dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 19enne al termine di una festa. Un impatto che non gli ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Travolto e ucciso da un automobilista, morto Federico Brio. Aveva 15 anni

Federico Brio investito e ucciso a 15 anni a Rignano Flaminio, il dramma dopo una festa della sua squadra di calcio

Travolto e ucciso all'uscita da una festa a Rignano Flaminio vicino Roma, Federico Brio morto a soli 15 anni

Cerca Video su questo argomento: Federico Brio Addio Angelo