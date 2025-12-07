Federico Brio l' addio all' angelo più bello | Straziante una vita senza te
È un dolore che non trovare parole e pace quello che attraversa Faleria e Rignano Flaminio per la morte di Federico Brio, la cui vita si è spezzata a soli 15 anni. All’improvviso, dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 19enne al termine di una festa. Un impatto che non gli ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
