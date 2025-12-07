Federica Pellegrini risponde all' ex Magnini | Alle sue dichiarazioni ho riso per me è stata una storia importante

Non ha usato troppi giri di parole e come nel suo stile, schietto e diretto, Federica Pellegrini, la grande campionessa di nuoto, ai microfoni di Verissimo oggi pomeriggio ha deciso di rispondere alle dichiarazioni del suo ex fidanzato Filippo Magnini. Il nuotatore, ospite di Belve, alla domanda. 🔗 Leggi su Today.it

