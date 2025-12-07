Federica Pellegrini a Verissimo | Con Magnini è stata una storia importante | Video

Federica Pellegrini a Verissimo ha specificato il suo pensiero sulla diatriba con Filippo Magnini sottolineando di essersi fatta una grassa risata per alcune cose. La Pellegrini ha poi ribadito, con serietà, che quella con lui è stata una storia di ben sei anni tra alti e bassi, ma comunque lunga sei anni e quindi sicuramente, visto la durata nel tempo – una storia importante. Ecco le sue parole nel video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Federica Pellegrini a Verissimo: “Con Magnini è stata una storia importante” | Video

