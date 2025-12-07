Federazione Italiana Tennis e Padel e la Casa di Cura San Rossore insieme per sostenere gli atleti

Angelo Binaghi, presidente della FITP - Federazione Italiana Tennis e Padel, e Andrea Madonna, presidente e CEO della Casa di Cura San Rossore e del San Rossore Sport Village di Pisa, hanno siglato l’accordo che vede il San Rossore Sport Village e la Casa di Cura San Rossore di Pisa 'Partner. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

