Federazione Italiana Tennis e Padel e la Casa di Cura San Rossore insieme per sostenere gli atleti

7 dic 2025

Angelo Binaghi, presidente della FITP - Federazione Italiana Tennis e Padel, e Andrea Madonna, presidente e CEO della Casa di Cura San Rossore e del San Rossore Sport Village di Pisa, hanno siglato l’accordo che vede il San Rossore Sport Village e la Casa di Cura San Rossore di Pisa 'Partner. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

