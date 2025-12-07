Fede e tradizione L’Immacolata tra presepi e solennità

GROSSETO Non si fermano gli appuntamenti organizzati dalla Diocesi per il ponte dell’Immacolata. Domani a Campagnatico alle 11.15, nel santuario mariano diocesano sarà celebrata la messa cantata della festa dell’Immacolata. Sempre domani Montorsaio dà ufficialmente il via ai presepi del paese: alle 16 i Secondi Vespri cantati con la benedizione dei presepi principali apriranno un pomeriggio di festa con mercatino e stand gastronomici. Mentre nella parrocchia San Francesco, sarà inaugurato il grande presepe nel chiostro, un momento che coinvolge l’intera comunità nella preparazione al Natale. il presepe sarà accompagnato da una novità simbolica: una porta da attraversare prima di accedere al percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fede e tradizione. L’Immacolata tra presepi e solennità

