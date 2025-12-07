fede amicizia ascolto i libri dei ragazzi della maic

PISTOIA "I miei amici hanno il cielo dentro" e "Chi sei, dolce luce?" non sono solamente il frutto dell’impegno e del lavoro dei ragazzi e dei giovanissimi volontari della Fondazione Maic. Sono il risultato di un percorso di fede, amicizia, ascolto ed empatia. Presentati venerdì pomeriggio, nell’auditorium della sede della Fondazione, i due libri sono il punto di arrivo di un progetto messo in cantiere in occasione dell’anno giubilare, come racconta il presidente della Maic don Diego Maria Pancaldo: "La bellezza crea comunione, e vedere come grazie al lavoro congiunto sulla vita di un personaggio come Edith Stein i giovani e i ragazzi diversamente abili si siano sentiti coinvolti è per me un motivo di grande gioia e soddisfazione, un risultato che mi ha lasciato impressionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

