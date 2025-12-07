Favola Norris è campione del mondo in Formula 1 per 2 punti | non basta un super Max Verstappen ad Abu Dhabi

Lando Norris è campione del mondo. Dopo una classifica controllata, scivolata via, data per persa, poi riacciuffata, il 26enne di Bristol conquista per la prima volta il titolo. A Norris è bastato un terzo posto nell’ultimo Gran Premio di stagione, ad Abu Dhabi, per chiudere la porta in faccia alla super rimonta di Max Verstappen. Dopo 17 anni, dal trionfo di Lewis Hamilton nel 2008, la McLaren torna sul tetto del mondo anche nella classifica piloti. E lo fa, non a caso, con un altro britannico alla guida. Il campionato da sogno di Norris. Il trionfo di Norris è un’impresa storica, figlia di una rimonta tutta nella seconda metà della stagione. 🔗 Leggi su Open.online