Fatture false per eludere il fisco | la Cassazione conferma 4 condanne
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da quattro imputati condannati per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione fiscale. Si tratta di 4 imprenditori, due di Caserta, una donna di Casal di Principe e un altro uomo di San Cipriano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
