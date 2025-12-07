Fano dei Cesari in lutto per il suo volto storico

La città la ricorderà in abito bianco, passo fiero e sguardo luminoso. Paola Pedini (foto) se n’è andata venerdì scorso all’età di 73 anni, dopo una lunga malattia affrontata con una forza che era la sua cifra più riconoscibile. Sebbene residente a Pesaro, Fano l’ha sentita sua: era il volto storico delle vestali della Fano dei Cesari, presenza amata e inconfondibile nelle rievocazioni dell’antica romanità della Colonia Iulia Fanestris, capace di incarnare con eleganza e dedizione lo spirito della festa. Negli ultimi anni la malattia l’aveva piegata nel corpo ma mai nell’animo. Continuava a sorridere, a esserci, a prepararsi ai riti che l’hanno resa tanto cara ai fanesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano dei Cesari in lutto per il suo volto storico

