Fanno un volo di 30 metri in una zona impervia | 2 morti nei boschi della provincia di Udine

Sono precipitati in due da una parete dopo essere scivolati in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo (Udine) e sono morti all’istante dopo un volo di una trentina di metri. E’ il bilancio di un incidente di montagna avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le poche informazioni diffuse, le due persone sarebbero cadute da una parete nei pressi del campo volo. Sul posto stanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fanno un volo di 30 metri in una zona impervia: 2 morti nei boschi della provincia di Udine

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mondiali di Tiro a Volo 2025, Italia super sul podio: gli Azzurri fanno quattro medaglie

“Queste immagini mi fanno rivalutare le ‘normali’ turbolenze in volo”: gli ‘hurricane hunters’ entrano nell’uragano Melissa per studiarlo, il video impressionante

Chi entra in bottega lo capisce al volo: certi formati fanno sorridere solo a guardarli. I Mini Dolcepane sono proprio così: piccoli, comodi da regalare, “pericolosi” da tenere in casa (finiscono subito). Sonia oggi è passata a sistemarli e si è ritrovata così: con le br - facebook.com Vai su Facebook

Fanno un volo di 30 metri in una zona impervia: 2 morti nei boschi della provincia di Udine - Sono precipitati in due da una parete dopo essere scivolati in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo (Udine) e sono morti all’istante dopo un volo di una trentina di metri. Riporta msn.com

Friuli, precipitano per 30 metri da una parete in una zona boschiva: due morti - Secondo le prime informazioni, le due persone sarebbero cadute da una parete nei pressi del campo volo nei boschi del comune di Enemonzo (Udine). Segnala tg24.sky.it

Precipitano da una parete e si schiantano dopo un volo di 30 metri: morti due escursionisti in Friuli - Sono precipitati in due da una parete dopo essere scivolati in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo (Udine) e sono morti all'istante ... Da msn.com