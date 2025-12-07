famiglia nel bosco no delle curatrici al ricongiungimento dei bimbi

Si allontana il lieto fine per la famiglia del bosco. Nonostante non sia vincolante, il parere negativo della tutrice e della curatrice speciale dei tre minori al ricongiungimento con i genitori potrebbe pesare sui giudici del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che non hanno ancora sciolto la riserva dopo l'udienza di tre giorni fa in cui papà Nathan e mamma Catherine chiedevano di revocare il provvedimento di allontanamento. Troppo breve il periodo di osservazione trascorso dai bambini nella struttura protetta di Vasto - dove vivono da quando sono stati tolti alla coppia anglo-australiana che viveva con loro in un casolare isolato a Palmoli, in Abruzzo, senza luce, riscaldamento e servizi igienici - per stabilire se le criticità rilevate dall'autorità giudiziaria minorile siano state superate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

