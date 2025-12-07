Famiglia nel bosco il ricongiungimento e la frenata del tribunale | Mancano garanzie Il silenzio dei coniugi e il nodo della socievolezza dei figli
È ancora sospeso in aria il destino della famiglia nel bosco di Palmoli, o per meglio dire dei tre figli minorenni che da due settimane sono stati affidati a una casa famiglia di Vasto, in Abruzzo. Dopo che l’ultima udienza di fronte al tribunale per i minorenni dell’Aquila si è conclusa nel silenzio della presidente Cecilia Angrisano, che si è riservata di prendere una decisione, si iniziano a soppesare i pro e i contro. E un’importanza non secondaria potrebbe averla l’opinione della curatrice speciale dei figli, Marika Bolognese, che proprio davanti ai togati ha chiesto più tempo per valutare l’evoluzione dei piccoli. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma
Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”
Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"
Famiglia nel bosco, la curatrice del Tribunale: «Per il ricongiungimento coi figli servono tempo e garanzie» Vai su X
Non c'è ancora una decisione sul caso della “famiglia nel bosco”, la coppia anglo-australiana i cui tre figli sono stati allontanati dalla casupola - senza l... - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco in Abruzzo, parere negativo della tutrice sul ricongiungimento - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco in Abruzzo, parere negativo della tutrice sul ricongiungimento ... Come scrive tg24.sky.it
Famiglia nel bosco: le curatrici dei tre bambini dicono "no" al ricongiungimento con i genitori - Il tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato altro tempo per decidere sui figli di Nathan e Catherine ... Segnala today.it
Famiglia nel bosco, la curatrice del Tribunale: «Per il ricongiungimento coi figli servono tempo e garanzie» - I Trevallion non parlano da due settimane, un silenzio stampa interrotto esclusivamente da brevi comunicati alle agenzie ... Scrive msn.com