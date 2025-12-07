Famiglia nel bosco il ricongiungimento e la frenata del tribunale | Mancano garanzie Il silenzio dei coniugi e il nodo della socievolezza dei figli

È ancora sospeso in aria il destino della famiglia nel bosco di Palmoli, o per meglio dire dei tre figli minorenni che da due settimane sono stati affidati a una casa famiglia di Vasto, in Abruzzo. Dopo che l’ultima udienza di fronte al tribunale per i minorenni dell’Aquila si è conclusa nel silenzio della presidente Cecilia Angrisano, che si è riservata di prendere una decisione, si iniziano a soppesare i pro e i contro. E un’importanza non secondaria potrebbe averla l’opinione della curatrice speciale dei figli, Marika Bolognese, che proprio davanti ai togati ha chiesto più tempo per valutare l’evoluzione dei piccoli. 🔗 Leggi su Open.online