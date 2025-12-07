Famiglia nel bosco i bambini devono restare in comunità | il parere dei tutori E intanto spuntano due soluzioni abitative

La famiglia nel bosco ha, al momento, due soluzioni abitative dove trascorrere insieme tutto il periodo necessario per ristrutturare il rudere di condrata Mondola. La prima abitazione è un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, i bambini «devono restare in comunità»: il parere dei tutori. E intanto spuntano due soluzioni abitative

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non c'è ancora una decisione sul caso della “famiglia nel bosco”, la coppia anglo-australiana i cui tre figli sono stati allontanati dalla casupola - senza l... - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, i tutori: 'Prosegua l'osservazione in comunità'. Il parere sui bambini espresso durante l'udienza all'Aquila #ANSA Vai su X

Famiglia nel bosco in Abruzzo, parere negativo della tutrice sul ricongiungimento - La tutrice e la curatrice speciale dei tre minori hanno espresso un parere negativo sul ricongiungimento dei tre bambini con i genitori nel caso della “famiglia del bosco”. Si legge su tg24.sky.it

Famiglia nel bosco: le curatrici dei tre bambini dicono "no" al ricongiungimento con i genitori - Il tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato altro tempo per decidere sui figli di Nathan e Catherine ... Scrive today.it

Famiglia nel bosco, la decisione delle curatrici e cosa succederà ai bambini: "Il parere è negativo" - “Famiglia nel bosco”: tra isolamento e tutela dei minori, un caso che divide l’opinione pubblica. Scrive notizie.it

Famiglia nel bosco, i bambini «devono restare in comunità»: il parere dei tutori. E intanto spuntano due soluzioni abitative - La famiglia nel bosco ha, al momento, due soluzioni abitative dove trascorrere insieme tutto il periodo necessario per ristrutturare il rudere di ... Si legge su msn.com

Famiglia nel bosco, la tutrice dei bimbi è contraria al ricongiungimento con i genitori. “Troppo presto” - Sulla vertenza di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham pende il parere negativo delle due cuatrici: “Serve più tempo per valutare”. quotidiano.net scrive

Presidio a Roma dopo il caso della famiglia del bosco - Cartelli, striscioni e testimonianze dirette hanno animato oggi piazza Santi Apostoli a Roma, dove decine di genitori si sono riuniti per protestare contro gli allontanamenti dei minori dai nuclei fam ... Lo riporta ansa.it