Famiglia nel bosco Cerno a Domenica In | Da mia nonna vivevo come loro la felicità non si misura con le leggi e con le regole

La famiglia del bosco è diventata un simbolo di questo periodo storico e il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, ne ha parlato questo pomeriggio su Rai Uno nello spazio dedicato all'attualità durante Domenica In, condotto assieme a Mara Venier. " La favola qui diventa un incubo perché i giudici portano via tre bambini ai genitori del bosco perché ritengono che le condizioni in cui questi bambini vivevano, si istruivano e socializzavano, era qualcosa di sbagliato per la loro educazione. E vengono portati nelle strutture protette dove i magistrati devono decidere se restituirli ai magistrati ", ha spiegato il direttore nella sua introduzione, portando le ragioni di chi, da una parte, ritiene giusti che i bimbi vengano affidati a chi ha su di loro una gestione "tradizionale" e chi, invece, sostiene che sono comunque felici nell'ambiente in cui sono cresciuti, studiando senza scuola e con uno stile di vita alternativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, Cerno a Domenica In: "Da mia nonna vivevo come loro, la felicità non si misura con le leggi e con le regole"

