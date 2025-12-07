Falò dell’Immacolata vietati i cittadini chiedono di regolamentarli e la sindaca accetta la sfida per il 2026

Ha scatenato un vivace dibattito l’ordinanza che vieta l’accensione di fuochi e falò a Foggia in occasione della Festa dellImmacolata.In premessa, diciamo subito che da una decina d’anni si smantellano i falò abusivi. Accadeva anche ai tempi dell’Amministrazione Landella. Per quanto l’accensione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

