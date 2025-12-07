Fallout 2 Walton Goggins | Il Ghoul è un riflesso della nostra società

Movieplayer.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore ha parlato della storia del suo personaggio nella seconda stagione della serie Prime Video, spiegandone il legame con la realtà contemporanea. Tra pochi giorni arriverà sugli schermi di Prime Video la stagione 2 della serie Fallout e Walton Goggins ha parlato del suo personaggio, sottolineando come rifletta la situazione della società contemporanea. Per realizzare i nuovi episodi, infatti, l'attore si è immerso nella storia delle origini del Ghoul, trovando dei punti in comune con il personaggio. Il legame con la società contemporanea Walton Goggins, intervistato da Deadline, ha sottolineato che Cooper Howard è "un riflesso di tutti noi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

fallout 2 walton goggins il ghoul 232 un riflesso della nostra societ224

© Movieplayer.it - Fallout 2, Walton Goggins: "Il Ghoul è un riflesso della nostra società"

