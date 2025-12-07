Fabregas e la maledizione delle milanesi | il Como crolla ancora a San Siro

Inter News 24 Fabregas e la Juventus-Inter no, focus su Inter-Como: quinta sconfitta su cinque contro le milanesi in Serie A, la miglior difesa. La maledizione delle milanesi, come riporta la Gazzetta dello Sport, continua. Cesc Fabregas, allenatore del Como, incassa la quinta sconfitta su cinque nelle sfide contro Inter e Milan nella sua storia da tecnico in Serie A. Un dato che pesa e che diventa ancora più significativo alla luce di quanto accaduto a San Siro, dove i lariani sono stati travolti 4-0 dai nerazzurri di Cristian Chivu. La debacle contro l’Inter fa ancora più rumore perché va a colpire quello che, fino a ieri, era uno dei punti di forza del Como: la fase difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas e la maledizione delle milanesi: il Como crolla ancora a San Siro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Como, la maledizione dei rigori: l’errore di Morata conferma il trend negativo per la squadra di Fabregas. Ecco le ultime

Dopo Bologna abbiamo seriamente temuto di essere alla canna del gas. Le dure parole di Conte, l'infortunio di Anguissa, le voci sull'addio del mister: tutto ci spingeva a chiederci con timore se lo scudetto a Napoli contenesse una sorta di maledizione da scon - facebook.com Vai su Facebook

I dubbi di Fabregas. Lo spagnolo oltre il ko: "Risultato eccessivo» - Cantano a squarciagola fino all’ultimo dei tre minuti di recupero i supporter lariani sistemati al terzo ... ilgiorno.it scrive

Fabregas prima di Inter-Como: "Manteniamo umiltà, piedi per terra" - L'allenatore spagnolo porta la sua squadra a San Siro con l'ambizione dichiarata di tentare un altro colpaccio (dopo aver battuto la Juventus) ... Da rainews.it

Como, Fabregas: 'Un ko pesante che ci farà crescere' - Il risultato è molto pesante, io sinceramente faccio fatica a parlare perché so che posso dare fastidio nel dire queste cose ma io calcisticam ... Da msn.com