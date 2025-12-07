Fabregas a sorpresa dopo il 4-0 di Inter Como | Non ho visto una grandissima differenza tra le due squadre

Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Inter. Le sue dichiarazioni. Al termine di Inter Como 4-0, Cesc Fabregas ha commentato così la sconfitta ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei lariani. QUI: Classifica Serie A: la posizione della Juventus SCONFITTA – «La cosa più difficile è fare un’analisi dopo un 4-0, è un risultato molto pesante. Faccio fatica a parlare, quando dico quello che penso, a volte alla gente non piace. Non ho visto una grandissima differenza tra le due squadre, ho visto due attaccanti dell’Inter di livello mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabregas a sorpresa dopo il 4-0 di Inter Como: «Non ho visto una grandissima differenza tra le due squadre»

