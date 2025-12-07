Fabregas a Dazn | Abbiamo perso meritatamente ma dobbiamo continuare a lavorare

Inter News 24 Fabregas amareggiato dopo la brutta sconfitta incassata a San Siro contro l’Inter: il commento dello spagnolo ai microfoni di DAZN. Al termine della sconfitta per 4-0 contro l’Inter, Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la partita. Nonostante il pesante risultato, il centrocampista del Como ha mantenuto un approccio lucido, parlando della prestazione della sua squadra e delle difficoltà incontrate contro i nerazzurri. L’ANALISI DEL MATCH E LA RIFLESSIONE SUL RISULTATO – «La cosa più difficile è fare un’analisi dopo un 4-0, è un risultato molto pesante. Faccio fatica a parlare, quando dico quello che penso, a volte alla gente non piace. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas a Dazn: «Abbiamo perso meritatamente, ma dobbiamo continuare a lavorare»

