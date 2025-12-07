Fabio Fognini Martina Colombari Andrea Delogu Rosa Chemical Barbara D' Urso Filippo Magnini e Paolo Belli sono gli altri semifinalisti che scenderanno in pista sabato prossimo 

7 dic 2025

A ncora due puntate e poi Milly Carlucci chiuderà la pista di Rai 1. Ballando con le stelle 2025 si concluderà il 20 dicembre. La prossima settimana, dunque, ci sarà la seconda semifinale. Ieri è andata in onda la prima, all’undicesima puntata. La giuria, composta da Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, ha fatto il suo dovere e alla fine tutto è andato come doveva andare. Più o meno. Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Le pagelle della decima puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Andrea Delogu mette la freccia e sorpassa tutti Ballando con le stelle 2025, pagelle undicesima puntata, semifinalisti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fabio Fognini, Martina Colombari, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Barbara D'Urso, Filippo Magnini e Paolo Belli sono gli altri semifinalisti che scenderanno in pista sabato prossimo 

