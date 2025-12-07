F35 l' Italia potenzia l?arsenale | 100 missili Jassm-Er per colpire obiettivi a lunga distanza

Cento missili per una spesa massima di 301 milioni di dollari. È questa la proposta d?acquisto dell?Italia agli Stati Uniti, ratificata e notificata dalla Defense Security. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - F35, l'Italia potenzia l?arsenale: 100 missili Jassm-Er per colpire obiettivi a lunga distanza

Altri contenuti sullo stesso argomento

CHUBB ITALIA POTENZIA IL DIPARTIMENTO DEDICATO ALLE INDUSTRY PRACTICES È stato ampliato il team di esperti che si occupa di life science, technology, media e comunicazione, construction, climate tech, energie rinnovabili e combustibili alternati - facebook.com Vai su Facebook

F35, l'Italia potenzia l’arsenale: 100 missili Jassm-Er per colpire obiettivi a lunga distanza - È questa la proposta d’acquisto dell’Italia agli Stati Uniti, ratificata e notificata dalla Defense ... Secondo ilmessaggero.it

F35, l’Italia diventa polo globale per l’addestramento: in Sicilia la prima scuola fuori dagli Usa - L’Italia rafforza così il suo ruolo strategico nel programma del caccia multiruolo più avanzato al mondo, già assemblato a Cameri in Piemonte. Segnala it.euronews.com

F35 italiani, quanti sono e dove si trovano: le basi, i costi e il loro ruolo nella Nato - Non si tratta semplicemente di nuovi aerei da combattimento, ma di una vera e propria rivoluzione ... Riporta ilgazzettino.it

Attacco alla Nato, all’Italia il comando aereo del Baltico: radar, F35 e aerei spia per difendere i confini - Uedem è una cittadina tedesca di poco meno di 9mila abitanti, si trova in Renania Settentrionale- Lo riporta ilmessaggero.it

F35:Sel, governo imbroglia, via Pinotti - Sugli F35 "il governo ha clamorosamente preso in giro gli italiani, non ha mantenuto gli impegni e ha imbrogliato il Parlamento". Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it