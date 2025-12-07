F1 | Verstappen in testa poi Norris e Piastri Leclerc quarto Abu Dhabi la gara live

Xml2.corriere.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Abu Dhabi si assegna il titolo 2025, Leclerc scatta quinto dietro a Russell. Hamilton al via sedicesimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 verstappen in testa poi norris e piastri leclerc quarto160abu dhabi la gara live

© Xml2.corriere.it - F1: Verstappen in testa, poi Norris e Piastri, Leclerc quarto Abu Dhabi, la gara live

Argomenti simili trattati di recente

F1 Gp Baku: via la safety car, Verstappen in testa, Leclerc passa Norris. Incidente Piastri  Live

F1 Gp Baku: Verstappen in testa, poi Sainz. Leclerc e Antonelli al pit-stop, incidente Piastri Live

F1 Gp Baku: Verstappen in testa, Sainz al pit-stop. Antonelli lotta per il podio, incidente Piastri Live

f1 verstappen testa norrisF1 diretta GP Abu Dhabi: Verstappen, Norris e Piastri si giocano il Mondiale, segui LIVE - È il momento dell'ultimo e decisivo Gran Premio della stagione: corsa a tre per il titolo piloti. Riporta corrieredellosport.it

F1, le combinazioni tra Norris, Verstappen e Piastri: tutti gli incastri e i piazzamenti per il Mondiale - Lando Norris svetta in testa alla classifica del Mondiale F1 con 408 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 12 lunghezze nei confronti di Max ... Secondo oasport.it

Max Verstappen può davvero vincere il Mondiale F1 su Norris se riuscirà a non andare troppo veloce - C'è un precedente del 2016 che potrebbe guidare la strategia di Verstappen nell'ultima gara della stagione di F1: per superare Norris e Piastri non dovrà ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Verstappen Testa Norris