F1 | Verstappen in testa poi Norris e Piastri Leclerc quarto Abu Dhabi la gara live

Ad Abu Dhabi si assegna il titolo 2025, Leclerc scatta quinto dietro a Russell. Hamilton al via sedicesimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1: Verstappen in testa, poi Norris e Piastri, Leclerc quarto Abu Dhabi, la gara live

Argomenti simili trattati di recente

F1 Gp Baku: via la safety car, Verstappen in testa, Leclerc passa Norris. Incidente Piastri Live

F1 Gp Baku: Verstappen in testa, poi Sainz. Leclerc e Antonelli al pit-stop, incidente Piastri Live

F1 Gp Baku: Verstappen in testa, Sainz al pit-stop. Antonelli lotta per il podio, incidente Piastri Live

Con la pole position di Max Verstappen ad Abu Dhabi, tutte le qualifiche di F1 del 2025 sono andate in archivio. Scopriamo insieme i confronti nei vari team, analizzando quali piloti si sono distinti nei rispettivi testa a testa. Chi vi ha sorpreso di più? #F1 #F - facebook.com Vai su Facebook

Come sempre il Brasile ci regala un menu ricco: #Norris vola sempre più in testa al Mondiale, #Verstappen che rimonta dalla pit lane fino al podio dopo aver ribaltato la macchina, la #Ferrari che torna a fare un doppio zero dop Vai su X

F1 diretta GP Abu Dhabi: Verstappen, Norris e Piastri si giocano il Mondiale, segui LIVE - È il momento dell'ultimo e decisivo Gran Premio della stagione: corsa a tre per il titolo piloti. Riporta corrieredellosport.it

F1, le combinazioni tra Norris, Verstappen e Piastri: tutti gli incastri e i piazzamenti per il Mondiale - Lando Norris svetta in testa alla classifica del Mondiale F1 con 408 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 12 lunghezze nei confronti di Max ... Secondo oasport.it

Max Verstappen può davvero vincere il Mondiale F1 su Norris se riuscirà a non andare troppo veloce - C'è un precedente del 2016 che potrebbe guidare la strategia di Verstappen nell'ultima gara della stagione di F1: per superare Norris e Piastri non dovrà ... Segnala fanpage.it