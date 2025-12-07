Calato il sipario sulla stagione di F1 e il digiuno della Scuderia Ferrari continua. L’ultimo titolo mondiale è sempre datato 2007 con il finlandese Kimi Raikkonen, mentre quello costruttori 2008. Non è stata l’annata che la Rossa sperava, ma lo si è capito fin dalle prime battute, ricordando la doppia squalifica in Cina, posteriore al successo nella Sprint Race di Lewis Hamilton. Uno dei rarissimi momento, forse l’unico, in cui il Re Nero ha trovato la quadra. Un campionato di record negativi per sette-volte iridato, sesto nella classifica iridata con 156 punti, immediatamente alle spalle del suo compagno di squadra, Charles Leclerc (242), ma decisamente staccato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, rivoluzione regolamentare nel 2026: la Ferrari sarà pronta? I dissidi interni non lasciano tranquilli