F1 Oscar Piastri | Sono orgoglioso della mia stagione è stato bello ritrovare qui la mia forma migliore

Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento di un appassionante Mondiale F1. L’olandese, partito dalla pole, ha condotto una gara perfetta, ottenendo l’ottavo successo stagionale, il quarto negli Emirati Arabi. Per il quattro volte campione del mondo però, la vittoria non basta per portare a casa il sogno del quinto titolo consecutivo. La McLaren di Lando Norris ha infatti chiuso la gara in terza posizione (+16.572), prendendosi pochi rischi e conservando fin dall’inizio il gradino più basso del podio. Prestazione che gli permette di vincere il primo Mondiale della sua carriera, alla settima stagione in F1, con un vantaggio di soli due punti dalla Red Bull dell’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Sono orgoglioso della mia stagione, è stato bello ritrovare qui la mia forma migliore”

