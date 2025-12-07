F1 Norris è campione del mondo
La Formula 1 ha un nuovo re ed è inglese: Lando Norris della McLaren. A Max Verstappen della Red Bull non è bastata la vittoria nel Gran Premio di Abu Dhabi per centrare un’epoca rimonta: Norris si è aggiudicato il titolo iridato grazie al terzo posto alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri, piazzamento che gli ha permesso di prevale per due soli punti sul pilota olandese (423 a 421). Norris diventa così il 35esimo pilota di Formula 1 a laurearsi campione del mondo. Per la McLaren è il primo successo nel campionato piloti dal 2008, quando vinse Lewis Hamilton. LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! #F1 #AbuDhabiGP pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it
