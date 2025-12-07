F1 | Norris campione del mondo le lacrime | Gioia da impazzire A Verstappen il Gp di Abu Dhabi Lando bimbo prodigio delle corse

Xml2.corriere.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lando finisce terzo dietro Max e Piastri e si aggiudica il titolo piloti. Leclerc quarto, Hamilton ottavo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 norris campione del mondo le lacrime gioia da impazzire160a160verstappen il gp di abu dhabi160lando bimbo prodigio delle corse

© Xml2.corriere.it - F1: Norris campione del mondo, le lacrime:«Gioia da impazzire». A Verstappen il Gp di Abu Dhabi Lando, bimbo prodigio delle corse

Approfondisci con queste news

Cosa sta succedendo tra Piastri e Norris nella McLaren, campione costruttori in F1 tra i mugugni

Formula1, Norris campione in Qatar se guadagna altri 2 punti

Norris campione se… in Qatar il primo match point per l’inglese

f1 norris campione mondoLando Norris è campione del mondo di F1: per due punti beffa Verstappen, vincitore ad Abu Dhabi - Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi, ma è Lando Norris il campione del mondo di Formula 1 2025. Segnala fanpage.it

f1 norris campione mondoF1 diretta GP Abu Dhabi: Norris è il campione del mondo! Segui LIVE - È il momento dell'ultimo e decisivo Gran Premio della stagione: corsa a tre per il titolo piloti. Scrive corrieredellosport.it

f1 norris campione mondoF1 | GP Abu Dhabi, Norris è campione del mondo: “Annata lunga ma ce l’abbiamo fatta, sono fiero di tutti quanti” - L'inglese così scrive il proprio nome per la prima volta nell'albo d'oro al termine di una stagione tiratissima che lo ha visto prevalere per s ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: F1 Norris Campione Mondo