F1 Norris campione del mondo 2025

15.30 Lando Norris è campione del mondo 2025. A Yas Marina il britannico fa una gara mirata a salire sul 3° gradino del podio, quanto bastava per garantirsi l' iride, e scalza Verstappen dopo 4 titoli di fila. L'olandese vince il Gp davanti a Piastri, ma si ritrova con 2 punti di distacco da Norris. Al via Max conserva la pole,Norris cede il posto a Piastri (che pure ha scelto di partire con gomme hard).Leclerc sale subito al 4° posto (conservato al traguardo) e per qualche giro 'spaventa' Norris. Ma poi è gara facile per Lando. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

