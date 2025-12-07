F1 | Norris campione del mondo 2025 Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi Live

Lando finisce terzo dietro Max e Piastri e si aggiudica il titolo piloti. Leclerc quarto, Hamilton ottavo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1: Norris campione del mondo 2025, Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi Live

Cosa sta succedendo tra Piastri e Norris nella McLaren, campione costruttori in F1 tra i mugugni

Formula1, Norris campione in Qatar se guadagna altri 2 punti

Norris campione se… in Qatar il primo match point per l’inglese

#AbuDhabiGP, si decide tutto qui! Se #Norris va sul podio, è campione del mondo. Altrimenti … ecco tutti gli scenari che coinvolgono #Verstappen e #Piastri per l'ultimo GP della stagione.

Ad Abu Dhabi va in scena l'ultimo round del Mondiale di Formula 1. Norris arriva con 12 punti di margine ed è il grande favorito: l'inglese è campione in molti scenari ma il Mondiale è tutt'altro che chiuso. Verstappen ci crede: Max ha bisogno della vittoria

Lando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi) - Norris, terzo al traguardo, è il campione del mondo F1 2025 totalizzando 423 punti.

F1 diretta GP Abu Dhabi: Norris è il campione del mondo! Segui LIVE - È il momento dell'ultimo e decisivo Gran Premio della stagione: corsa a tre per il titolo piloti.

Lando Norris è campione del mondo di F1: per due punti beffa Verstappen, vincitore ad Abu Dhabi - Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi, ma è Lando Norris il campione del mondo di Formula 1 2025.