F1 | Norris campione del mondo 2025 Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi  Live

Lando finisce terzo dietro Max e Piastri e si aggiudica il titolo piloti. Leclerc quarto, Hamilton ottavo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 norris campione mondoLando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi) - Norris, terzo al traguardo, è il campione del mondo F1 2025 totalizzando 423 punti. Segnala ilmessaggero.it

f1 norris campione mondoF1 diretta GP Abu Dhabi: Norris è il campione del mondo! Segui LIVE - È il momento dell'ultimo e decisivo Gran Premio della stagione: corsa a tre per il titolo piloti. Da corrieredellosport.it

f1 norris campione mondoLando Norris è campione del mondo di F1: per due punti beffa Verstappen, vincitore ad Abu Dhabi - Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi, ma è Lando Norris il campione del mondo di Formula 1 2025. Scrive fanpage.it

