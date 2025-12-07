F1 | Norris campione del mondo 2025 festa e e lacrime |  Una gioia da impazzire  Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi  Live

Xml2.corriere.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lando finisce terzo dietro Max e Piastri e si aggiudica il titolo piloti. Leclerc quarto, Hamilton ottavo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 norris campione del mondo 2025 festa e e lacrime 160una gioia da impazzire160 verstappen vince il gp di abu dhabi160160live

© Xml2.corriere.it - F1: Norris campione del mondo 2025, festa e e lacrime: «Una gioia da impazzire».  Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi  Live

News recenti che potrebbero piacerti

Cosa sta succedendo tra Piastri e Norris nella McLaren, campione costruttori in F1 tra i mugugni

Formula1, Norris campione in Qatar se guadagna altri 2 punti

Norris campione se… in Qatar il primo match point per l’inglese

f1 norris campione mondoF1, Norris campione del mondo 2025 - A Yas Marina il britannico fa una gara mirata a salire sul 3° gradino del podio, quanto bastava per garantirsi l'iride, e scalza Verstappen dopo 4 titoli di fil ... Secondo rainews.it

f1 norris campione mondoF1, Lando Norris campione del mondo: inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi - Al pilota britannico della McLaren è bastato piazzarsi in terza posizione alle spalle di ... Si legge su msn.com

f1 norris campione mondoF1. Verstappen vince il GP di Abu Dhabi ma è Norris il campione del mondo 2025! - Max Verstappen trionfa ad Abu Dhabi ma a vincere il titolo piloti 2025 di F1 per due punti di vantaggio è Lando Norris! automoto.it scrive

Cerca Video su questo argomento: F1 Norris Campione Mondo