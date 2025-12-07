F1 Max Verstappen | Dispiace perdere per 2 punti il titolo ma sono orgoglioso della mia stagione

Max Verstappen è il vincitore dell’ ultimo GP della stagione di F1. L’olandese ha dominato la gara di A bu Dhabi, conquistando l’ottava vittoria stagionale, la 71ª in carriera, a precedere le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Un risultato che premia quest’ultimo, col primo titolo in carriera, con due punti di margine nei confronti di un Max straordinario nella seconda parte di campionato e una Red Bull inferiore. Nel team-radio, ai messaggi dal box, ha risposto: “ Congratulazioni ragazzi per la rimonta nella seconda parte della stagione. Potete essere veramente orgogliosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

