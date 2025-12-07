F1 Leclerc non riesce a regalare il titolo a Verstappen | Norris è campione del mondo

Alla fine questa estenuante stagione di Formula 1 ha emesso i suoi verdetti definitivi. Nonostante l’ennesima gara maiuscola, dominata dal primo all’ultimo giro, Max Verstappen si ferma a due soli punti da un’impresa che sarebbe stata incredibile, ovvero strappare il titolo di campione del mondo a Lando Norris. Il pilota della McLaren sbaglia la partenza ma riesce comunque a controllare la situazione e portare a casa il terzo posto che gli vale la vittoria del titolo piloti. L’ago della bilancia in questa lotta sul filo dei punti è Charles Leclerc: il ferrarista insidia a lungo la terza posizione di Norris ma, alla fine, non riesce ad avvicinarsi abbastanza per portare l’attacco decisivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, Leclerc non riesce a regalare il titolo a Verstappen: Norris è campione del mondo

