F1 Leclerc non riesce a regalare il titolo a Verstappen | Norris è campione del mondo

Ilgiornale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine questa estenuante stagione di Formula 1 ha emesso i suoi verdetti definitivi. Nonostante l’ennesima gara maiuscola, dominata dal primo all’ultimo giro, Max Verstappen si ferma a due soli punti da un’impresa che sarebbe stata incredibile, ovvero strappare il titolo di campione del mondo a Lando Norris. Il pilota della McLaren sbaglia la partenza ma riesce comunque a controllare la situazione e portare a casa il terzo posto che gli vale la vittoria del titolo piloti. L’ago della bilancia in questa lotta sul filo dei punti è Charles Leclerc: il ferrarista insidia a lungo la terza posizione di Norris ma, alla fine, non riesce ad avvicinarsi abbastanza per portare l’attacco decisivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

f1 leclerc non riesce a regalare il titolo a verstappen norris 232 campione del mondo

© Ilgiornale.it - F1, Leclerc non riesce a regalare il titolo a Verstappen: Norris è campione del mondo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

f1 leclerc riesce regalareF1 | Leclerc: "Per me oggi era questione di finire il giro o andare a muro. Ho dato tutto" - Leclerc non è andato oltre il quinto tempo nelle qualifiche di Yas Marina, ma ha rischiato tanto nei due giri del Q3. Scrive msn.com

f1 leclerc riesce regalareF1 GP Abu Dhabi 2025, le qualifiche a Yas Marina: Verstappen non lascia nulla di intentato e batte le McLaren, Ferrari ancora male - F1 GP Abu Dhabi 2025, Qualifiche: Max Verstappen all'attacco delle McLaren, è in pole position. Lo riporta motorbox.com

F1, in Arabia la Ferrari torna sul podio con Leclerc. Vince Piastri, Hamilton 7° - Sul circuito arabo di Gedda, Charles Leclerc riesce a resistere alla rimonta della McLaren di Lando ... Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Leclerc Riesce Regalare