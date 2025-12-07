F1 Lando Norris dopo aver vinto il titolo | Finalmente posso restituire qualcosa fiero di me stesso

Lando Norris ha conquistato il Mondiale 2025 di Formula 1. Il responso tanto atteso, cercato, voluto, è stato ottenuto in occasione dell’ultimo atto della stagione, il GP di Abu Dhabi, gara appena conclusa presso il mitico tracciato di Yas Marina, dove il britannico ha centrato la terza posizione. Buona la gestione del pilota della McLaren, il quale in questo contesto ha dovuto cedere il passo solo alla furia di un davvero mai domo Max Verstappen, vincitore di giornata davanti all’altra vettura del team papaya guidata da Oscar Piastri. Alla fine dei conti, il nativo di Kings Lynn ha messo le mani sul primato ottenendo complessivamente solo due punti di vantaggio sull’ormai ex detentore del titolo olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris dopo aver vinto il titolo: “Finalmente posso restituire qualcosa, fiero di me stesso”

Contenuti che potrebbero interessarti

F1, Lando Norris: “Siamo un po’ indietro, speriamo di migliorare sul giro secco”

F1, Lando Norris: “Baku non è una delle nostre migliori piste, a volte siamo vulnerabili”

F1, Lando Norris: “Pista più veloce rispetto allo scorso anno, la FP2 è stata confusa”

Scende il sipario sul circuito di Yas Marina, Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo e decisivo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Un finale a tre, lottato fino alla fine tra Lando Norris, Max Verstappen e il terzo pretendente Oscar Piastri. Ed è l’inglese a trionfar - facebook.com Vai su Facebook

TUTTO PRONTO PER L’ULTIMA GARA DELL’ANNO Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris: tutte le combinazioni per la vittoria del Mondiale, in tre per un solo posto #F1 #GPAbuDhabi #Piastri #Norris #Verstappen Vai su X

Lando Norris, chi è il campione del mondo di F1: il patrimonio del padre, la depressione, la prima vittoria, l'amicizia con Valentino - Lando Norris celebra la conquista del titolo mondiale 19 mesi dopo aver conquistato il suo primo Gp della carriera. Segnala corriere.it

Lando Norris campione del mondo di F1. Verstappen domina ad Abu Dhabi, ma non basta. La classifica finale - L'olandese domina la gara, Piastri passa il compagno in partenza e diventa quasi alleato dell'olandese, ma Norris conquista il podio ed è Campione per due punti ... msn.com scrive

F1 | GP Abu Dhabi, vince Verstappen ma non basta: Norris è Campione del Mondo [RISULTATI] - Risultati F1 – Dopo anni di dominio incontrastato da Max Verstappen, la Formula 1 ha un nuovo Campione: è bastato ... Segnala msn.com