F1 | Gp Abu Dhabi vince Verstappen ma Norris è campione del mondo

Abu Dhabi, 7 dic. (Adnkronos) - Max Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi, l'ultimo della stagione di F1, ma è Lando Norris il campione del Mondo. Al pilota della McLaren bastava il terzo posto per aggiudicarsi il titolo ed ha fatto una gara attenta, proprio per ottenere quella posizione, sufficiente a regalargli il primo titolo mondiale della carriera ai danni dell'olandese e del compagno di squadra Oscar Piastri che chiude in seconda posizione nella gara di Yas Marina. Verstappen ad Abu Dhabi ottiene l'ottava vittoria in stagione, una in più di Norris che si ferma a 7, ma non è sufficiente per rivincere il titolo, perso di appena 2 punti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - F1: Gp Abu Dhabi, vince Verstappen ma Norris è campione del mondo

