F1 Gp Abu Dhabi ordine d’arrivo e classifiche finali del Mondiale

(Adnkronos) – L’ordine d’arrivo del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025, con le classifiche finali del campionato vinto da Lando Norris.    1. Max Verstappen (Red Bull) 58 giri – 1h26’07”469   2. Oscar Piastri (McLaren) + 12”594;  3. Lando Norris (McLaren) + 16”572;  4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23”279;  5. George . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

