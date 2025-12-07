F1 Gp Abu Dhabi anche Sinner ‘in pista’ | Jannik ospite d’onore

(Adnkronos) – Spunta Jannik Sinner nel paddock di Abu Dhabi, dove oggi si corre l’ultimo Gp del Mondiale di Formula 1. Il numero 2 del tennis, con la fidanzata Laila Hasanovic, è arrivato nell’autodromo dove andrà in scena la gara decisiva della stagione, con l’ultimo atto della sfida iridata tra Lando Norris, Max Verstappen e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - F1 Gp Abu Dhabi, anche Sinner ‘in pista’: Jannik ospite d’onore

