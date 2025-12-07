F1 GP Abu Dhabi 2025 È il giorno dell’Armageddon Battaglia finale tra Norris Verstappen e Piastri per il Mondiale

È il Giorno del Giudizio, ad Abu Dhabi. Il Gran Premio si correrà a Yas Marina, che tuttavia potremmo ribattezzare tranquillamente Armageddon, il luogo dove – secondo il Nuovo Testamento – tre spiriti raduneranno tutti i re della Terra e dove si scatenerà la battaglia finale tra il Bene e il Male prima del giudizio universale. Nessuna intenzione di essere blasfemi, dopotutto la metafora è calzante. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri (i tre spiriti) raduneranno tutti i re della Terra (gli appassionati del Motorsport) per il ventiquattresimo e ultimo appuntamento agonistico della stagione 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Abu Dhabi 2025. È il giorno dell’Armageddon. Battaglia finale tra Norris, Verstappen e Piastri per il Mondiale

