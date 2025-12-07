F1 Frederic Vasseur | Soddisfatti per il 5° posto di Leclerc Hamilton ha pagato i pochi giri nelle prove libere
Frederic Vasseur analizza la situazione in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina la scuderia di Maranello ha vissuto una ennesima giornata non semplice. Da un lato Charles Leclerc ha saputo conquistare la quinta posizione nello schieramento di partenza, mentre Lewis Hamilton ha, ancora una volta, concluso le sue qualifiche già nel corso della Q1. La pole position è andata a Max Verstappen che ha messo in fila le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre le rosse hanno vissuto un sabato ben differente. 🔗 Leggi su Oasport.it
"Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra. A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo e, come team, cercheremo di chiudere il Campionato in modo positivo" Frederic Vasseur - facebook.com Vai su Facebook
