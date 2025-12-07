F1 Fernando Alonso | C’è poco da essere soddisfatti in questa stagione

Una buona conclusione di stagione per Fernando Alonso. Il veterano spagnolo ha terminato al sesto posto il GP di Abu Dhabi, capitolo conclusivo del Mondiale 2025 di Formula 1 appena concluso al circuito di Yas Marina. Prestazione di spessore per il pilota di casa Aston Martin, il quale ha centrato il decimo piazzamento in top 10 di questa annata sportiva. Nella somma dei punti della classifica piloti il nativo d Oviedo ha invece guadagnato la decima piazza con 56 punti, cedendo il passo – oltre che a tutti i colleghi delle scuderie più blasonate – anche alle due Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “C’è poco da essere soddisfatti in questa stagione”

