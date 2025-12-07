F1 Charles Leclerc | Si chiude un anno lontano dalle aspettative iniziali Vederci a 400 punti dalla McLaren fa male
Charles Leclerc chiude con un brillante quarto posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina il pilota del team Ferrari ha fatto il massimo con una vettura che non è mai stata prestazionale nel corso della stagione. Le parole del classe 1997, poi, vanno proprio a sottolineare come le cose all’interno del team siano stato ben diverse da quelle che si sognava ad inizio anno. La vittoria della gara odierna è andata a Max Verstappen che ha preceduto Oscar Piastri per 12.5 secondi, mentre completa il podio Lando Norris a 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
