Il Gran Premio di Abu Dhabi 2025 segna la fine di un'era per la Formula Uno, che abbandona ufficialmente le macchine a effetto suolo per passare ad una nuova generazione di monoposto. Il regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2026 rappresenta una vera e propria rivoluzione per la categoria, nata però tra lo scetticismo di addetti ai lavori e non. Tra le novità più importanti che verranno introdotte a partire dalla scorsa stagione c'è sicuramente quella legata alle power-unit, con la potenza divisa equamente tra motore termico ed elettrico. Tanti cambiamenti anche per quanto riguarda le dimensioni ed il peso delle vetture, inoltre rispetto al recente passato verrà abolito il sistema che ha generato il maggior numero di sorpassi in F1 dal 2011 ad oggi.

© Oasport.it - F1, addio DRS nel 2026. Ma i sorpassi saranno agevolati da nuovi sistemi