FA replica alle critiche | Al Ridolfi non ci sono debiti I privati ripianeranno ancora
Il deficit dell’aeroporto forlivese è pari a 24 milioni di euro? L’ha detto il consigliere regionale Paolo Burani (Alleanza Verdi e Sinistra) che nei giorni scorsi ha posto una serie di quesiti alla giunta dell’Emilia-Romagna in merito alla situazione degli scali più in difficoltà della regione: il ‘Verdi’ di Parma e, appunto, il Ridolfi. Nella serata di venerdì, la società di gestione F.A. era stata lapidaria: "Non è vero". Poi, a poche ore di distanza, una seconda dichiarazione, questa volta più articolata. L’incipit è pungente: "Il consigliere regionale Paolo Burani, è evidente, non si è mai affacciato in aeroporto a Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
La giunta replica alle critiche: «Brutta figura delle opposizioni. E una buona notizia: la conferma di tutte le linee che passano dal paese» #Dairago #trasporti #Tpl #CivicaDairago - facebook.com Vai su Facebook
In realtà non è affatto finita. La replica è “l’ha fatto già Conte” (questo fa anche ridere), e “ci trattano male”. Nessuno entra nel merito delle critiche di @rob_dellaseta e altri perché non hanno argomenti da opporre (vedere sotto per un esempio di questo atteggi Vai su X
F.A. replica alle critiche: "Al Ridolfi non ci sono debiti. I privati ripianeranno ancora" - La società ammette che "a fine 2025 ci sarà un disavanzo" ma sottolinea la responsabilità dei vertici: "Investimenti milionari". Lo riporta ilrestodelcarlino.it