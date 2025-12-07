FA replica alle critiche | Al Ridolfi non ci sono debiti I privati ripianeranno ancora

Il deficit dell’aeroporto forlivese è pari a 24 milioni di euro? L’ha detto il consigliere regionale Paolo Burani (Alleanza Verdi e Sinistra) che nei giorni scorsi ha posto una serie di quesiti alla giunta dell’Emilia-Romagna in merito alla situazione degli scali più in difficoltà della regione: il ‘Verdi’ di Parma e, appunto, il Ridolfi. Nella serata di venerdì, la società di gestione F.A. era stata lapidaria: "Non è vero". Poi, a poche ore di distanza, una seconda dichiarazione, questa volta più articolata. L’incipit è pungente: "Il consigliere regionale Paolo Burani, è evidente, non si è mai affacciato in aeroporto a Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - F.A. replica alle critiche: "Al Ridolfi non ci sono debiti. I privati ripianeranno ancora"