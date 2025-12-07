Expo 1925 nuova pelle di un tempo sospeso

Cms.ilmanifesto.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Art déco fu il primo stile mondiale del XX secolo formalizzato in grande pompa in occasione, nel 1925, dell’Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne di Parigi, che ne . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

expo 1925 nuova pelle di un tempo sospeso

© Cms.ilmanifesto.it - Expo 1925, nuova pelle di un tempo sospeso

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Expo 1925 Nuova Pelle