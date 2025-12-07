Expo 1925 nuova pelle di un tempo sospeso
L’Art déco fu il primo stile mondiale del XX secolo formalizzato in grande pompa in occasione, nel 1925, dell’Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne di Parigi, che ne . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
