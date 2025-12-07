Ex Ilva i lavoratori | Grazie Genova scusate per i disagi Erano necessari
Attraverso un volantino firmato dai sindacati Fiom, Fim e Usb, i lavoratori dell'ex Ilva hanno voluto ringraziare i genovesi, scusandosi per i disagi creati in città in una protesta durata quasi una settimana tra blocchi stradali, stazioni occupate, cortei e manifestazioni. "Come lavoratori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
