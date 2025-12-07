Ex Ilva Fim e Fiom chiedono scusa a Genova | Abbiamo creato disagi ma non potevamo fare altro

7 dic 2025

La nota dei sindacati dopo le giornate di proteste: “Abbiamo strappato un'importante continuità produttiva per lo stabilimento di Cornigliano”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ex ilva fim e fiom chiedono scusa a genova abbiamo creato disagi ma non potevamo fare altro

© Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, Fim e Fiom chiedono scusa a Genova: “Abbiamo creato disagi ma non potevamo fare altro”

