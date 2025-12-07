Ex Ilva dopo proteste in piazza indagini per minacce resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento
Ancora non ci sono indagati tra gli operai che hanno manifestato davanti alla prefettura. Per l'aggressione ai delegati Uilm a Cornigliano denunce non depositate Dopo la tensione dei giorni scorsi tra gli operai ex Ilva e la polizia, davanti alla prefettura di Genova, durante la manifestazion.
