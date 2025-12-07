Ex Fcu al lavoro per i primi Minuetti sulla Terni-Todi | Eliminati i raddoppi selettivi per mancanza di autorizzazione da Terni a Cesi

Ternitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fase cruciale per la riapertura dell’intera tratta ferroviaria Terni-Ponte San Giovanni-Sansepolcro. L’assessore regionale ai trasporti Francesco De Rebotti, intervenendo alla redazione di www.ternitoday.it, ha fatto il punto della situazione indicando le scadenze e le possibili soluzioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

