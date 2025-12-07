Ex caserma di Cavalleria Ecco il polo pubblico firmato dallo studio Boeri
Servizi alla persona, spazi d’incontro per famiglie, realtà associative e mondi giovanili, che possano rispondere ai bisogni di una popolazione segnata dall’invecchiamento e da una crescente diversità culturale. La rigenerazione dell’ex caserma di Cavalleria Vittorio Emanuele II compie un passo decisivo. In uno dei luoghi simbolici della città prende forma una nuova visione, restituendo valore a uno spazio che per decenni è stato memoria, occasione mancata e attesa collettiva. È stato presentato ieri nel ridotto del teatro Valentino Garavani il masterplan per la rigenerazione funzionale dell’ex complesso militare, un progetto che guarda al futuro di Voghera con ambizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
