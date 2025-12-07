Evasione da cinema a Opera | Taulant il ‘mago delle fughe’ sega le sbarre e sparisce nella notte

Notizieaudaci.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fuga nella notte e l’ombra di un sistema al collasso. È una scena da manuale della «letteratura carceraria»: sbarre segate, lenzuola annodate e un salto nel buio. Sabato notte, nel carcere di Opera, alle porte di Milano, il detenuto albanese Toma Taulant, 41 anni, ha messo in atto una fuga da copione cinematografico, con la precisione di chi questo mestiere l’ha studiato, perfezionato e già eseguito almeno altre tre volte. Recluso in regime di massima sicurezza e condannato fino al 2048, anche per rapine, Taulant ha lavorato con calma, sfruttando un blackout organizzativo e una notte apparentemente come tante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

evasione da cinema a opera taulant il 8216mago delle fughe8217 sega le sbarre e sparisce nella notte

© Notizieaudaci.it - Evasione da cinema a Opera: Taulant il ‘mago delle fughe’, sega le sbarre e sparisce nella notte

Scopri altri approfondimenti

evasione cinema opera taulantFuga da film dal carcere di Opera, sega le sbarre e si cala con le lenzuola annodate: è la sua quarta evasione - Toma Taulant è fuggito per la quarta volta da un carcere, l'uomo ha precedenti per rapine, furti e droga e la fine della sua pena è prevista nel 2048 ... Riporta virgilio.it

evasione cinema opera taulantToma Taulant evaso dal carcere Opera di Milano: è caccia al mago della fuga/ Era già scappato altre tre volte - Toma Taulant evaso dal carcere Opera di Milano: è il quarto episodio simile per il 41enne albanese, mago della fuga ... Secondo ilsussidiario.net

evasione cinema opera taulantEvasione da film nella notte: detenuto scappa dal carcere di Opera, è caccia all’uomo - Un 41enne — Toma Taulant — è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera: secondo le autorità ha segato le sbarre della finestra della sua cella e si è calato all’esterno usando ... Scrive altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Evasione Cinema Opera Taulant