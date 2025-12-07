Evasione da cinema a Opera | Taulant il ‘mago delle fughe’ sega le sbarre e sparisce nella notte

La fuga nella notte e l’ombra di un sistema al collasso. È una scena da manuale della «letteratura carceraria»: sbarre segate, lenzuola annodate e un salto nel buio. Sabato notte, nel carcere di Opera, alle porte di Milano, il detenuto albanese Toma Taulant, 41 anni, ha messo in atto una fuga da copione cinematografico, con la precisione di chi questo mestiere l’ha studiato, perfezionato e già eseguito almeno altre tre volte. Recluso in regime di massima sicurezza e condannato fino al 2048, anche per rapine, Taulant ha lavorato con calma, sfruttando un blackout organizzativo e una notte apparentemente come tante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Evasione da cinema a Opera: Taulant il ‘mago delle fughe’, sega le sbarre e sparisce nella notte

