Evase dal carcere di Parma oggi l' ha rifatto a Milano | chi è il 41enne albanese ' mago' delle fughe

Parmatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel febbraio del 2013 evase dal carcere di massima sicurezza di via Burla a Parma. Oggi, domenica 7 dicembre, l'ha rifatto ma questa volta a Milano, nel carcere di Opera. È la quarta evasione. Si tratta di Toma Taulant, un detenuto albanese di 41 anni. Secondo le prime informazioni avrebbe segato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

evase carcere parma oggiDetenuto sega le sbarre, si cala con le lenzuola e fugge dal carcere di massima sicurezza per la quarta volta - Toma Taulant, fine pena 2048, esperto in evasioni "spettacolari", è fuggito così dal carcere di Opera: ricerche a tappeto della polizia, cosa è successo ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Evase Carcere Parma Oggi